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Вʼячеслав Бутко Керуючий партнер інвестпроекту Thomson & French, економічний радник КБФ

Як атаки на російські нафтозаводи вплинули на світові цини на нафту

glavcom.ua
Зараз світові ціни на нафту нижчі за минулорічні пікові значення
фото: Depositphotos

Вдалі атаки України на російські НПЗ створили передумови для збільшення пропозиції на світовому ринку нафти

Теза про те, що зростання світових цін на нафту викликане вдалими атаками України на російські НПЗ, протирічить загальновизнаним економічним законам. В дійсності зростання світових цін нафти пов'язане з фундаментальними факторами – одночасним поєднанням скорочення квот ОПЕК+, зростання логістичних витрат та загострення ірано-ізраїльського протистояння. Детальніше:

  • наслідками стиснення пропозиції через нові квоти ОПЕК+, що набули чинності з початку року. Якщо в IV кварталі 2023р. глобальна пропозиція перевищувала попит на 980 тис. барелів на добу (б/д), то в I кварталі 2024р. вже попит перевищив пропозицію на 200 тис. б/д (згідно з оцінкою Управління енергетичної інформації США). Такого сильного «стиснення» ринку не спостерігалося навіть в III кварталі 2023р., коли ціни на нафту тимчасово подолали позначку $90 за бар. на тлі добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 млн б/д – тоді пропозиція перевищувала попит на 380 тис. б/д;
  • зростанням логістичних витрат через конфлікт в Червоному морі. Середня за тиждень кількість танкерів, що проходять через прилеглу до Червоного моря Баб-ель-Мандебську протоку, скоротилася з 80 на початку грудня 2023р. до менш ніж 40 в березні 2024р., тоді як аналогічний показник для мису Доброї Надії збільшився за той же період з 40 до більш ніж 80 (за даними S&P Global Platts). Обхід Червоного моря збільшує час транспортування сировини з країн Близького Сходу до Європи з 19 до 34 днів – як наслідок, через витрати нафтовиків та трейдерів, які вкладають в ціну нафти;
  • регіональним конфліктом, до якого учасники ринку вже звикають, але який далеко не вичерпав себе, що видно на прикладі нового витка протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Зараз світові ціни на нафту нижчі за минулорічні пікові значення. В квітні ціна нафти сорту Brent була на 5,4% нижче за ціну вересня 2023р., нафта сорту WTI – на 6% нижче.

Як атаки на російські нафтозаводи вплинули на світові цини на нафту фото 1
за даними Світового банку

Якщо порівнювати із злетом цін нафти в 2022р. на тлі невизначеності внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На піку в 2022р. Brent коштував $122,4 за бар., WTI – $113,6 за бар. Ціни в квітні 2024р. на Brent нижче на 27,4% від пікових значень 2022р., WTI – нижче також на 26%.

Наскільки відчутним був вплив українських атак на російські НПЗ? Ключовий період вдалих атак прийшовся на кінець лютого – початок квітня (з другого тижня квітня виробництво нафтопродуктів почало зростати). За цей період – між останнім тижнем лютого та першим тижнем квітня – середньодобове виробництво автомобільного бензину в Росії скоротилося на 16%, середньодобове виробництва дизельного палива скоротилося на 9%.

Як атаки на російські нафтозаводи вплинули на світові цини на нафту фото 2
за даними Росстату

Консервація свердловин витратна, потужності для зберігання сирої нафти обмежені. Скорочення виробництва бензину та дизпалива в Росії, що сталося через вдалі атаки України на тамтешні НПЗ, призвело до збільшення експорту сирої нафти.

За даними S&P Global Platts, морські поставки нафти з Росії в березні 2024р. зросли на 7% порівняно з лютим, досягнувши 3,77 млн. б/д, що було максимальним значенням з березня минулого року (морський експорт нафтопродуктів з РФ скоротився на 9%, до 2,26 млн б/д). Згідно з загальновизнаними економічними законами (закон попиту та пропозиції), збільшення пропозиції товару на ринку не може призвести до зростання його ціни, навпаки є фактором, що або тисне на ціни вниз, або стримує темпи їх зростання (в залежності від комбінації інших факторів та сили їх впливу).

Вдалі атаки України на російські НПЗ створили передумови для збільшення пропозиції на світовому ринку нафти й стали фактором стримування зростання світових нафтових цін, які підвищувались через потужні фундаментальні фактори.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія санкції експорт

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Вʼячеслав Бутко

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