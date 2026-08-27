«Є лише хвилинка-друга». Флеш звернувся до українців із попередженням щодо атак РФ

Дим від пожежі, що cпалахнула через удар по Кривому Рогу 21 серпня

Сергій Бескрестнов закликав українців під час повітряної тривоги негайно залишати торговельні центри та прямувати до укриття

Російські війська можуть зосередити удари на великих торговельних центрах в Україні. Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним Флеш в ефірі Radio NV, повідомляє «Главком».

За словами Бескрестнова, характер російських атак змінюється не лише на фронті, а й у тилових регіонах. Через застосування балістичних ракет та швидкісних реактивних безпілотників після оголошення повітряної тривоги в людей може залишатися значно менше часу, щоб дістатися безпечного місця.

«Якщо ви перебуваєте в торговельному центрі та чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга, аби його залишити», – наголосив він.

Флеш припустив, що російські війська можуть концентрувати удари саме на великих торговельних мережах. Як приклад він назвав гіпермаркети «Епіцентр», які є одночасно великими магазинами та складами.

За словами Бескрестнова, він і раніше закликав українців бути обережними під час перебування у таких магазинах, а останні російські атаки на «Епіцентри» свідчать про ризик повторення подібних ударів.

Радник президента наголосив, що після сигналу повітряної тривоги більше не варто розраховувати на умовні десять хвилин до можливої атаки. У разі застосування балістичних ракет йдеться про одну-дві хвилини, тоді як реактивний «шахед» може наблизитися до цілі протягом кількох хвилин.

Флеш закликав відвідувачів великих торговельних центрів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до укриття.

Нагадаємо, 24 серпня 2026 року російські війська атакували Одесу та Одеський район. Унаслідок ударів було пошкоджено два торговельні центри «Епіцентр». Постраждали п'ятеро людей, трьох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Раніше, 21 серпня, російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному комплексу «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Атака відбулася у дві хвилі: приблизно через пів години після першого влучання та початку пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які прибули на місце.

Унаслідок атаки загинули 16 людей. Кількість постраждалих перевищила 130, серед них – 26 дітей.