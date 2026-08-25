Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни

Пострпред України на Радбезі ООН Андрій Мельник запропонував створити 50-кілометрову зону на території Росії

Київ назвав одразу кілька вимог до Росії, одна з яких передбачає створення 50-кілометрової демілітаризованої зони

Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з міжнародно визнаної території України. Окремим пунктом Київ запропонував створити демілітаризовану зону з російського боку кордону. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, пише «Главком».

Дипломат зазначив, що після того, як Москва відкинула можливість припинення вогню, Україна почала під час кожного засідання Радбезу закликати його членів підтримати відповідну резолюцію. Однак досі ініціатива не отримала належної відповіді.

Мельник також нагадав про нещодавні заяви Володимира Путіна, який відкинув мирні пропозиції, передані Україною.

«Роблячи це, Росія знову плює в обличчя й демонструє зневагу кожному членові Ради Безпеки», – заявив Мельник.

На цьому тлі український дипломат вкотре закликав членів Радбезу винести на розгляд резолюцію, яка передбачатиме виконання наказу Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року та вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії як в Україні, так і загалом проти України.

Ще одним пунктом запропонованої резолюції має стати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України.

Крім того, Київ запропонував створити 50-кілометрову демілітаризовану зону вздовж українського кордону з боку Росії. За словами Мельника, це необхідно для захисту цивільного населення України від російських атак.

Таким чином, озвучений Україною план передбачає негайне припинення бойових дій, виведення російських військ з української території та створення демілітаризованої зони на території РФ.

Мельник наголосив, що Рада Безпеки не може й надалі ігнорувати відмову Росії припиняти війну.

«Якщо Радбез справді серйозно налаштований припинити російську війну на знищення України, то має нарешті виконати те, що Міжнародний суд ООН постановив чотири з половиною роки тому», – наголосив дипломат.

Наприкінці свого виступу постійний представник України звернувся безпосередньо до російського представника, процитувавши слова з «Енеїди» Івана Котляревського.

«Геть, пріч, вбирайтесь відсіль к чорту», – сказав Мельник.

Нагадаємо, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки заявив, що Москва відкидає будь-які пропозиції про припинення вогню та заморожування війни.

У своєму виступі представник держави-агресорки назвав спроби зупинити бойові дії «перепочинком для Києва». Небензя також повторив російські звинувачення на адресу України, зокрема заявив про нібито «гоніння на канонічне православ'я» та «утиски російської мови».