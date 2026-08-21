Представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію

Небензя не став стверджувати, що після осінніх виборів у Держдуму Росія не ухвалить такого рішення

Василь Небензя заявив, що зараз мобілізація не потрібна, але запропонував «подивитися, що станеться після виборів»

Постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя заявив, що Москва наразі не планує проводити масову мобілізацію. Водночас його слова про ситуацію після виборів залишили можливість для іншого сценарію. Про це повідомляє «Укрінформ», пише «Главком».

«Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо», – сказав Небензя. Водночас російський дипломат додав фразу, яка привернула увагу: «Але подивимося, що станеться після виборів – і хто має рацію, а хто помиляється».

Таким чином, Небензя заперечив підготовку мобілізації зараз, але прямо не став стверджувати, що після осінніх виборів у Держдуму Росія не ухвалить такого рішення. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російська влада може готувати нову хвилю мобілізації після виборів. За його словами, йдеться про залучення до армії від 300 тис. до 500 тис. росіян. Російська влада ці заяви заперечує.

На можливу підготовку Росії до нового набору військових також вказували інші повідомлення. Зокрема, у російських регіонах продовжують пропонувати великі виплати за підписання контракту з міноборони РФ, а Москва намагається поповнювати армію без офіційного оголошення нової мобілізації.

Слова Небензі не є підтвердженням того, що Кремль ухвалив рішення про мобілізацію. Водночас його застереження щодо періоду після виборів залишає це питання відкритим. Нагадаємо, що РФ провела рідкісне випробування ракет поблизу островів, на які претендує Японія.