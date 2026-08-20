Український чи російський? Латвія встановила походження дрона, збитого 14 серпня

Безпілотник потрапив у повітряний простір країни з території Білорусі

Безпілотник, який 14 серпня було збито над Латвією, виявився українським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Delfi.

Національні збройні сили Латвії повідомили, що дрон був збитий в околицях Ругаї Балвського краю. За даними латвійських військових, безпілотник залетів у повітряний простір країни з території Білорусі.

У латвійській армії припускають, що український дрон міг відхилитися від маршруту під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас військові не розкривають модель безпілотника. Вони пояснили, що оприлюднення детальнішої інформації може вплинути на заплановані оборонні заходи та можливості Збройних сил України.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня у східних районах Латвії оголошували повітряну тривогу через дрон, який порушив повітряний простір країни. Згодом стало відомо, що безпілотник збив італійський винищувач, який патрулював небо над країнами Балтії в межах місії НАТО. Після інцидентів із безпілотниками у Латвії та Румунії в НАТО заявили, що Альянс цілодобово готовий реагувати на потенційні загрози.

Раніше «Главком» повідомляв, що Польща та країни Балтії посилили захист критичної інфраструктури через побоювання щодо можливих російських диверсій. У регіоні припускають, що Москва може влаштувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників.