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У Черкасах вночі впала ракета

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Черкасах вночі впала ракета
Уламками ракети пошкоджено споруди приватних підприємств
фото ілюстративне

Також у Черкаському районі знищено «шахед»

У ніч на 23 серпня під час атаки РФ на Черкащині впала російська ракета. Потерпілих немає. Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

«За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів»,  –  йдеться в повідомленні.

Також у Черкаському районі знищено «шахед» . Без наслідків. Обстеження території триває. 

У низці областей України в ніч на 23 серпня оголошували повітряну тривогу. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти випустили по Україні 16 «шахедів» та дві балістичні ракети типу «Іскандер-М" або KN-23.

Нагадаємо, у Черкаській області під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі повідомили про звуки вибухів

Також сьогодні, 23 серпня, вночі у столиці пролунала повітряна тривога. Тривогу було оголошено через загрозу балістики з півночі.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року 
Теги: росія війна ракета Черкащина

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