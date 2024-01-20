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Зеленський відповів, чи піде на поступки територій заради мирного договору з Путіним

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський відповів, чи піде на поступки територій заради мирного договору з Путіним
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче знову повторення цієї агресії за кілька років, тоді краще впоратися з цим»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий віддати території для підписання мирного договору з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

На запитання журналіста, чи може він колись уявити підписання мирного договору з Путіним, якщо потрібно буде віддати Крим чи Донбас, президент України відповів, що російського диктатора слід зупинити, щоб не повторилася агресія через кілька років.

«Ні. Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче знову повторення цієї агресії за кілька років, тоді краще впоратися з цим», – відповів Зеленський.

Раніше Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. 

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Теги: війна путін окуповані території

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