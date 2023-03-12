Дитина перебувала на висоті другого поверху

На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера. Повідомлення про те, що у місті Чорноморськ на проспекті Миру необхідна допомога, надійшло до Служби порятунку 12 березня. Там дитина опинилася за межами балкона на 2-му поверсі житлового будинку. Про це інформує ДСНС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після прибуття на місце виклику вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли дитину 2015 року народження.

«Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні і потребують завжди нашого піклування!», – застерігають рятувальники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше у селі Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми через те, що гралися з протитанковою гранатою.