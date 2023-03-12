Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера
Щоб урятувати хлопчика, вогнеборці скористалися драбиною
фото: ДСНС України

Дитина перебувала на висоті другого поверху

На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера. Повідомлення про те, що у місті Чорноморськ на проспекті Миру необхідна допомога, надійшло до Служби порятунку 12 березня. Там дитина опинилася за межами балкона на 2-му поверсі житлового будинку. Про це інформує ДСНС.

Після прибуття на місце виклику вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли дитину 2015 року народження.

«Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні і потребують завжди нашого піклування!», – застерігають рятувальники.

Раніше у селі Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми через те, що гралися з протитанковою гранатою.

Читайте також: На Миколаївщині чоловік приніс на подвір’я вибуховий снаряд: постраждала дитина (фото)
Теги: рятувальники батьки піклування дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі та районі через аварію зникло світло
Одеса та район без «світла»: сталася аварія (відео)
4 лютого, 09:12
Знеструмлена Одеса та бої поблизу Бахмута: яка ситуація в регіонах
Знеструмлена Одеса та бої поблизу Бахмута: яка ситуація в регіонах
6 лютого, 09:29
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок
27 лютого, 14:15

Новини

На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера
На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера
Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом на Одещині
Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом на Одещині
У Чорному морі посилилася мінна небезпека: причина
У Чорному морі посилилася мінна небезпека: причина
Працівник центру комплектування танцював під російську пісню: як його покарали
Працівник центру комплектування танцював під російську пісню: як його покарали
Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему
Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему
«Укренерго» попереджає про обмеження електропостачання у кількох областях
«Укренерго» попереджає про обмеження електропостачання у кількох областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
34K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
16K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
15K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
11K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7085
Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту