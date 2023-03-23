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Вікторія Сюмар Народний депутат

Монополізація новин з війни. Навіщо Міноборони це робить?

glavcom.ua
Українським журналістам обмежили доступ до зони бойових дій
фото з відкритих джерел

Чи матимуть звичайні військові можливість висловити свою думку в ЗМІ?

Прочитала у Тетяни Котюжинської, що Міноборони обмежило доступ журналістів на фронт, аби врешті створити свій власний телеканал. Так, ще один державний канал на додачу до Ради, Суспільного, Фрідома, на які і так в час війни витрачається 2,2мрд.

Ну мета зрозуміла: монополізація новин з війни. І, звично, цензурування військових, які сміють зараз якісь інтерв'ю роздавати.

Четвертий державний канал після того, як телепростір і так добряче зачищений відключенням Еспресо, Прямого, П'ятого, та кроками Ахметова аби не мати проблем з «антиолігархічним законом» – це вже шлях навіть не в Росію. В Білорусь.

І до речі, колеги, про це варто вже голосно говорити, бо скоро може бути зовсім пізно.

На сайті Держдепартаменту не дарма з’явився звіт про стан свободи слова в Україні, де чітко вказано, що три канали були відключені незаконно, телемарафон, що планувався ніби то для захисту інфопростору, використовується вже для державного контролю над мовленням загалом, і що уряд вдається до прямої цензури.

І все це точно дуже віддаляє нас від Європи. Не дай вам Бог за своїми дрібними політичними амбіціями про@рати історичний шанс на членство в Євросоюзі.

Не дай Бог після стількох жертв українців…

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Джерело
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Теги: Міноборони фронт журналіст ЗМІ

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