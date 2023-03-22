Держдеп США: Преса в Україні є «частково вільною»

Український уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, нібито для протидії російській дезінформації під час війни

Державний департамент США опублікував доповідь за 2022 рік, в якій оцінив пресу України як «частково вільну». Повний матеріал доповіді, щодо практики дотримання прав людини за 2022 рік, опублікували на сайті Державного департаменту США.

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Незалежні ЗМІ та сайти новин в Інтернеті були активними та висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, нібито для протидії російській дезінформації та розв'язання інших проблем безпеки під час війни.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії телевізійні ЗМІ об’єдналися навколо урядових програм. Наприкінці лютого шість телеканалів (1+1, Україна 24, Інтер, ICTV, Суспільний мовник Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) та державне видання «Рада» почали вести цілодобові трансляції українською мовою, щоб донести громадськості єдине повідомлення воєнного часу.

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У березні РНБО в умовах воєнного стану видала розпорядження про уніфікацію інформаційного потоку країни, зобов'язавши всі національні телеканали видавати єдиний 24-годинний випуск програм.

Згодом спостерігачі за ситуацією висловили занепокоєння, що єдине телевізійне мовлення може зрештою полегшити державний контроль над мовленням. Канали, які вважаються афілійованими з опозиційними партіями, зокрема «5 канал», «Прямий» та «Еспресо», офіційно не були запрошені до участі в єдиному мовленні, хоча час від часу ці три канали добровільно транслювали 24-годинну програму інших каналів.

Також, як пишуть у Держдепі, посадовці відмовили каналам у доступі до урядових процедур після того, як вони висвітлювали «делікатні питання».

Також Надходили повідомлення про продовження фінансового та політичного тиску на НСТУ з метою узгодження та підтримки урядової політики. Місцеві відділення «Суспільного» стверджували, що високопоставлені представники Офісу президента та інших державних органів лобіювали наглядову раду мовника, аби підтримати обраних кандидатів на ключові керівні посади.

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У Держдепі зауважили, що, крім того, були зафіксовані випадки, коли уряд застосовував цензуру, обмежував вміст, караючи окремих осіб та ЗМІ за нібито проросійські погляди та поширення дезінформації з РФ шляхом накладення фінансових санкцій, заборони вебсайтів та блокування телеканалів.

Держдеп США наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення як незалежні, так і державні ЗМІ періодично вдавалися до самоцензури, коли висвітлювали історії, які могли бути визнані громадськістю «недостатньо патріотичними» або використані Росією в пропагандистських цілях».

Нагадаємо, що нещодавно Національна спілка журналістів України повідомила, скільки медійників росіяни вбили за час повномасштабного вторгнення.