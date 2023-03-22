Головна Країна Політика
search button user button menu button

Держдеп США: Преса в Україні є «частково вільною»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держдеп США: Преса в Україні є «частково вільною»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Український уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, нібито для протидії російській дезінформації під час війни

Державний департамент США опублікував доповідь за 2022 рік, в якій оцінив пресу України як «частково вільну». Повний матеріал доповіді, щодо практики дотримання прав людини за 2022 рік, опублікували на сайті Державного департаменту США. 

Незалежні ЗМІ та сайти новин в Інтернеті були активними та висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, нібито для протидії російській дезінформації та розв'язання інших проблем безпеки під час війни.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії телевізійні ЗМІ об’єдналися навколо урядових програм. Наприкінці лютого шість телеканалів (1+1, Україна 24, Інтер, ICTV, Суспільний мовник Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) та державне видання «Рада» почали вести цілодобові трансляції українською мовою, щоб донести  громадськості єдине повідомлення воєнного часу.

У березні РНБО в умовах воєнного стану видала розпорядження про уніфікацію інформаційного потоку країни, зобов'язавши всі національні телеканали видавати єдиний 24-годинний випуск програм.

Згодом спостерігачі за ситуацією висловили занепокоєння, що єдине телевізійне мовлення може зрештою полегшити державний контроль над мовленням. Канали, які вважаються афілійованими з опозиційними партіями, зокрема «5 канал», «Прямий» та «Еспресо», офіційно не були запрошені до участі в єдиному мовленні, хоча час від часу ці три канали добровільно транслювали 24-годинну програму інших каналів. 

Також, як пишуть у Держдепі, посадовці відмовили каналам у доступі до урядових процедур після того, як вони висвітлювали «делікатні питання». 

Також Надходили повідомлення про продовження фінансового та політичного тиску на НСТУ з метою узгодження та підтримки урядової політики. Місцеві відділення «Суспільного» стверджували, що високопоставлені представники Офісу президента та інших державних органів лобіювали наглядову раду мовника, аби підтримати обраних кандидатів на ключові керівні посади. 

У Держдепі зауважили, що, крім того, були зафіксовані випадки, коли уряд застосовував цензуру, обмежував вміст, караючи окремих осіб та ЗМІ за нібито проросійські погляди та поширення дезінформації з РФ шляхом накладення фінансових санкцій, заборони вебсайтів та блокування телеканалів.

Держдеп США наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення як незалежні, так і державні ЗМІ періодично вдавалися до самоцензури, коли висвітлювали історії, які могли бути визнані громадськістю «недостатньо патріотичними» або використані Росією в пропагандистських цілях».

Нагадаємо, що нещодавно Національна спілка журналістів України повідомила, скільки медійників росіяни вбили за час повномасштабного вторгнення. 

Читайте також: Як журналістка з Китаю отримала стрес. Найгостріші моменти пресконференції Зеленського
Теги: Україна ЗМІ цензура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Кірбі
США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю
Сьогодні, 02:26
Олаф Шольц закликав Захід продовжувати допомагати Україні
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
Вчора, 06:36
Сі Цзіньпін 20 березня прибув на переговори з Путіним
Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW
Вчора, 06:25
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
16 березня, 19:36
У Кураховому за ніч пошкоджено 14 багатоповерхівок
Обстріл Донеччини касетними боєприпасами та масований удар по Херсону: ситуація в регіонах
11 березня, 10:40
Кирило Криволап, керівник «Центру економічного відновлення»
Експорт електроенергії працюватиме на відновлення української економіки та енергетики – Центр економічного відновлення
28 лютого, 19:41
Скріншот відео
Пташка з «Азовсталі» заспівала «Червону калину» в Берліні, сидячи на російському танку
27 лютого, 10:42
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
27 лютого, 08:57
Розвідка повідомила, коли країнська армія буде готова перейти в наступ
Розвідка повідомила, коли країнська армія буде готова перейти в наступ
26 лютого, 06:52

Політика

Держдеп США: Преса в Україні є «частково вільною»
Держдеп США: Преса в Україні є «частково вільною»
«Укроборонпром» перетвориться на акціонерне товариство. Деталі
«Укроборонпром» перетвориться на акціонерне товариство. Деталі
Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець
Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець
Зеленський ігнорує петицію з вимогою ветувати скандальну реформу
Зеленський ігнорує петицію з вимогою ветувати скандальну реформу
Росія запустила дрони по Україні. Зеленський закликав посилити глобальний тиск на РФ
Росія запустила дрони по Україні. Зеленський закликав посилити глобальний тиск на РФ
Пропагандисти вже привчають російське суспільство до поразки – Жданов
Пропагандисти вже привчають російське суспільство до поразки – Жданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Росію сколихнув сильний землетрус
89K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
33K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
12K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту