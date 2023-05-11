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Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла
В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність
фото з відкритих джерел

Данілов впевнений, що російські агенти, які зараз діють в Україні, будуть проситися на обмін

Не виключено, що колишнього директора «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва, який підтвердив, що є російським агентом,  можуть обміняти на українських полонених. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом і що його дуже тягне. От і все», – сказав Данілов.

Чиновник додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ. Проте секретар РНБО впевнений, що російські агенти, які зараз діють в Україні, будуть проситися на обмін. Данілов не підтвердив, але й не виключив того, що Богуслаєва можуть обміняти на українців, які знаходяться у полоні РФ.

«Ми займаємось поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (про обмін Богуслаєва, - ред.) прийматиметься, це буде тільки на користь нашої країни», – наголосив він.

Нагадаємо, експрезидент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією. В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ. Нині він перебуває в СІЗО, усі обвинувачення відкидає. Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 році.

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого обміну Богуслаєва, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що не виключає цього.

Теги: Україна Мотор Січ радник Олексій Данілов російські агенти В'ячеслав Богуслаєв

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