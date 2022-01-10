США вміло відволікають «ультимативного» Путіна від України

Замість ультиматуму – переговори по Казахстану, Україні та Європі

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США и НАТО умело отвлекают силы и внимание «ультимативного» Путина от Украины и Европы в целом. Вместо разговоров о «красных линиях» образца 1997 года США и НАТО предлагают Кремлю более широкий формат переговоров – начать с обсуждения Хельсинского соглашения 1975 года, которое было подписано ,кстати 35 государствами, а не только США и СССР.

Кроме того, до начала переговоров с Путиным об ультиматуме 17 декабря, неожиданно для всех, в спокойном Казахстане, наряду с резким обострением внутриклановой борьбы за политическое и экономическое наследство ветхого Назарбаева ,началось народное восстание казахов.

В этой ситуации, Кремль не увидел никой связи между своим ультиматумом НАТО и Европе и своей соблазнительной казахской перспективе. Тем более, если нельзя еще раз вторгнуться в Украину, то можно вторгнуться в Казахстан.

И тут Кремль, уверенный в своих силах влез, через ОДКБ, в казахскую ситуацию по полной программе. И чем глубже путинская Россия будет влазить во внутриказахские дела, тем тяжелее ей будет выйти.

Это классический пример вьетнамского и афганского синдрома, которые, в свое время пережили США и СССР. А резко покинуть Казахстан, как это сделали недавно американцы в Афганистане, Кремль уже не может, ибо «гордость не позволяет», а в стране тут же начнется обострение внутриполитической ситуации. И на месте России в Казахстане тут же появится Китай.

Таким образом, вне своего желания, Кремлю придется обсуждать с американцами проблему продвижения НАТО в Восточной Европе и судьбу Украины, начиная с 1975 года, а не 1997 или даже 1991 года и на фоне проблемы «освоения» и стремительного продвижения России в Казахстане, и резкого ухудшения ситуации не в Европе, а в Центральной Азии.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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