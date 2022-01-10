Так звані «гарантії безпеки» Кремля загрожують міжнародному миру – Кулеба

РФ намагається визначити сферу впливу як за часів «холодної» війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії. Зокрема у Кремлі хочуть, щоб до неї «належали суверенні сусідні держави». Про це він написав у Тwitter.

Дмитро Кулеба заявив, що час називати речі своїми іменами.

«Холодна війна давно завершилася, а разом із нею – сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці», – заявив Кулеба.

До слова, нещодавно глава дипломатії ЄС на Донбасі заявив: від України залежить безпека Європи.

Нагадаємо, у Женеві ввечері 9 січня завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо «гарантій безпеки». Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою.

У Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.

Напередодні стало відомо, що США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

До слова, генсек НАТО заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.

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