Лукашенко вважає, що затриманих у Білорусі найманців не потрібно жорстко карати



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«Вони, звісно, винні, але не настільки, щоб відносно них вживати якихось жорстких заходів. Це солдати» - Лукашенко

На думку президента, затримані – прості солдати, яким наказують – вони йдуть

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що стосовно затриманих неподалік Мінська найманців приватної військової компанії «Вагнер» не треба вживати жорстких заходів. Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

«Вони, звісно, винні, але не настільки, щоб відносно них вживати якихось жорстких заходів. Це солдати. Їм наказали – вони пішли. Розбиратися треба з тими, хто наказував, хто їх сюди посилав», – зазначив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко додав, що затримані – лише перша група зі 180 або 200 людей, яких планували перекинути до Білорусі.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

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