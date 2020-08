У США помер відомий актор Уїлфорд Брімлі



Брімлі знаходився в лікарняному відділенні інтенсивної терапії і проходив процедуру діалізу

Інформація щодо причини смерті не наводиться

Американський актор Уїлфорд Брімлі, який зіграв роль доктора Блера у фільмі «Щось» (The Thing, 1982), помер в суботу на 86-му році життя в штаті Юта. Про це з посиланням на представника артиста і джерела повідомив портал TMZ.

За даними порталу, Брімлі знаходився в лікарняному відділенні інтенсивної терапії і проходив процедуру діалізу. Інформація щодо причини смерті не наводиться. Представник артиста при цьому розповів порталу, що Брімлі пішов з життя, перебуваючи вдома. Відзначається, що у актора в 1979 році був діагностований цукровий діабет.

Брімлі народився в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) 27 вересня 1934 року. Популярність йому принесла роль Теда Спіндлера у фільмі «Китайський синдром» (The China Syndrome, 1979). Актор також знявся в картині «Без злого умислу» (Absence of Malice, 1981), в екранізації однойменного роману американського письменника Джона Ірвінга «Готель Нью-Гемпшир» (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастичному фільмі «Кокон» (Cocoon, 1985), що отримав «Оскар» за кращі візуальні ефекти, і багатьох інших кінострічках.

