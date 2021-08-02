Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування проти Януковича

Віктор Янукович наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у справі Майдану. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що розслідування будуть здійснювати щодо справи про розстріли на Майдані, а саме за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва.

«Оскільки експрезидент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Віктор Янукович, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ, організував працівниками правоохоронних органів силову протидію та розгін демонстрантів у 2014 році.

Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до смерті 62 осіб, повідомляє прокуратура.

До слова, НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту.

Раніше Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець.

Нагадаємо, Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій.