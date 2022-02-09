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    ЗМІ дізналися, як Байден називає Путіна і лідерів ЄС

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    За інформацією джерел, Байден описує Путіна як &laquo;хлопця з ядерною зброєю і без друзів&raquo; - ЗМІ дізналися, як Байден називає Путіна і лідерів ЄС
    За інформацією джерел, Байден описує Путіна як «хлопця з ядерною зброєю і без друзів»
    фото: ВВС

    Глава Білого дому начебто дає характеристику деяким лідерам ЄС та очільнику Кремля

    Президент США Джо Байден під час поїздок Європою дав характеристику деяким лідерам ЄС, а президента Росії Володимира Путіна назвав хлопцем з ядерною зброєю і без друзів. Про це з посиланням на джерела пише NBCnews.

    За словами людей, які чули, як Байден використав ці описи, президент США жартував над деякими зі своїх колег, які брали участь у координації відповіді на російську агресію. Зокрема, за даними ЗМІ, Байден заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – це не Ангела Меркель.

    За їхніми словами, він також назвав поведінку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона запальною. А президент Франції Еммануель Макрон, за словами Байдена, хоче бути Шарлем де Голлем.

    Щодо президента Росії Володимира Путіна, Байден описав його як «хлопця з ядерною зброєю і без друзів».

    Відповідаючи на запитання про коментарі Байдена щодо Макрона, Шольца, Джонсона і Путіна, представник Ради нацбезпеки США Емілі Хорн заявила: «Ці анонімні плітки аж ніяк не схожі на те, що президент говорить або думає про своїх колег, яких він поважає і цінує».

    Джерела також розповіли, що Байден іноді висловлював розчарування щодо динаміки своїх високопоставлених європейських колег у вирішенні питання щодо російської агресії.

    На одній із нещодавніх зустрічей із деякими членами своєї команди з нацбезпеки він нібито відзначив нездатність Шольца об'єднати трансатлантичний альянс у відповідь на дії Росії, як це зробила Меркель у минулому з огляду на його новизну на посаді.

    На тій самій зустрічі Байден знову начебто назвав Путіна самотнім лідером із ядерним арсеналом.

    Як повідомлялося, Байден назвав журналіста «тупим сучим сином» у прямому ефірі (відео).

    До слова, Трамп випустив фотокнигу, в якій висміяв своїх опонентів.

    Раніше Трамп назвав невдалою телефонну розмову Байдена із Зеленським. За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України.

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    Теги: ЄС США Джозеф Байден Ангела Меркель Путін політика Еммануель Макрон президент Олаф Шольц
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    ЗМІ дізналися, як Байден називає Путіна і лідерів ЄС