ЗМІ дізналися, як Байден називає Путіна і лідерів ЄС

За інформацією джерел, Байден описує Путіна як «хлопця з ядерною зброєю і без друзів»

Глава Білого дому начебто дає характеристику деяким лідерам ЄС та очільнику Кремля

Президент США Джо Байден під час поїздок Європою дав характеристику деяким лідерам ЄС, а президента Росії Володимира Путіна назвав хлопцем з ядерною зброєю і без друзів. Про це з посиланням на джерела пише NBCnews.

За словами людей, які чули, як Байден використав ці описи, президент США жартував над деякими зі своїх колег, які брали участь у координації відповіді на російську агресію. Зокрема, за даними ЗМІ, Байден заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – це не Ангела Меркель.

За їхніми словами, він також назвав поведінку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона запальною. А президент Франції Еммануель Макрон, за словами Байдена, хоче бути Шарлем де Голлем.

Щодо президента Росії Володимира Путіна, Байден описав його як «хлопця з ядерною зброєю і без друзів».

Відповідаючи на запитання про коментарі Байдена щодо Макрона, Шольца, Джонсона і Путіна, представник Ради нацбезпеки США Емілі Хорн заявила: «Ці анонімні плітки аж ніяк не схожі на те, що президент говорить або думає про своїх колег, яких він поважає і цінує».

Джерела також розповіли, що Байден іноді висловлював розчарування щодо динаміки своїх високопоставлених європейських колег у вирішенні питання щодо російської агресії.

На одній із нещодавніх зустрічей із деякими членами своєї команди з нацбезпеки він нібито відзначив нездатність Шольца об'єднати трансатлантичний альянс у відповідь на дії Росії, як це зробила Меркель у минулому з огляду на його новизну на посаді.

На тій самій зустрічі Байден знову начебто назвав Путіна самотнім лідером із ядерним арсеналом.

Як повідомлялося, Байден назвав журналіста «тупим сучим сином» у прямому ефірі (відео).

До слова, Трамп випустив фотокнигу, в якій висміяв своїх опонентів.

Раніше Трамп назвав невдалою телефонну розмову Байдена із Зеленським. За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України.