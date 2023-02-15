Чому американців та європейців закликають терміново залишити Росію та Білорусь

Захід готується до того, що частина бойових дій може перейти на російську територію

Сполучені Штати вже не вперше закликають своїх громадян залишити територію Росії, щоб не ризикувати свободою, здоров'ям, а в деяких випадках життям. Особливо за умов, коли можливості Держдепартаменту з надання допомоги своїм громадянам у Росії вкрай обмежені, особливо у районах, віддалених від американського посольства у Москві.

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Попереднє попередження пролунало у вересні минулого року, коли Володимир Путін оголосив про початок «часткової мобілізації». Москва не визнає подвійного громадянства. Відповідно, персони, що мають і російський, і американський паспорти, вважаються на території РФ «тільки росіянами» з усіма наслідками, які з цього випливають - «мобілізація», фабрикація кримінальної справи за «екстремізм» або «держзміна» тощо.

Останнім часом кремлівські спецслужби знову почали грати у стару гру, фактично беручи американських громадян у заручники, заводячи на них кримінальні справи за «контрабанду», «за наркотики», як це було з відомою американською баскетболісткою Брітні Грайнер, яку минулого року заарештували та «судили» до РФ.

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Якщо говорити про «очевидні» причини, чому Держдепартамент знову дуже голосно закликав американців терміново залишити РФ, то йдеться саме про захист своїх громадян, кожен із яких може стати заручником, перетворившись на «наркоторговця», «екстреміста», «терориста», або вирушити на фронт на тій підставі, що він - російський громадянин.

Разом з тим, ми пам'ятаємо, що перед початком відкритого вторгнення уряди західних країн наполегливо закликали своїх громадян покинути нашу країну. Судячи з того, що звучать гучні рекомендації виїхати і з території Білорусі, ми можемо говорити про неочевидні причини таких дій з боку Держдепартаменту. Не виключено, що ми напередодні чергової фази війни, коли бойові дії, «бавовна» та інші військові «заходи» все частіше відбуватимуться на російській території.

Паралельно з цим слід очікувати на активізацію антипутинського підпілля, реального руху опору, а не просто спроб підпалити черговий військкомат або поширювати листівки із закликами саботувати «мобілізацію». Представники російського підпілля можуть взяти в будівлі адміністрацій та окремих найбільш одіозних представників путінської вертикалі.

Вже зараз уважно слід придивлятися до «дивних» смертей серед російського генералітету, подібних нещодавніх повідомлень про те, що в Москві імовірно наклав на себе руки генерал МВС Макаров, який раніше займався питаннями протидії «екстремізму».

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У такій ситуації кожен американський громадянин може стати для кремлівських спецслужб потенційним «терористом», на якого може «повісити» будь-яку НП, у тому числі інспіровану самою російською владою.

Сумнівно, що вимога до американців залишити РФ може бути пов'язана з підготовкою великого «обміну ударами» між Вашингтоном та Москвою. Незважаючи на всі провали та поразки, російське командування ще має можливість діяти конвенційними озброєннями та «жуківською тактикою» завалювання супротивника трупами своїх солдатів. Хоча у Кремля і особисто Путіна проглядається бажання вдарити країнами на східному фланзі НАТО, щоб порушити логістику поставок ЗСУ західних озброєнь. Водночас у російському командуванні могли ще залишитися люди, які розуміють катастрофічність наслідків від подібних рішень.