Євросоюз може піти на поступки Росії заради «зернової угоди» – ЗМІ
Євросоюз може зняти санкції з російського банку: зокрема, відновити доступ до SWIFT
Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного «Россельхозбанку» для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти «зернову угоду». Про це повідомляє Financial Times.
Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати «зернову угоду» після 17 липня, звинувативши Захід в «обурливих» діях щодо угоди.
На переговорах за посередництва ООН Москва запропонувала план, який дозволить дочці «Россельхозбанку» здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.
Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.
Окрім відновлення доступу до SWIFT, Росія також прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною «зернову угоду» для створення гуманітарного коридору в Чорному морі. Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть «зернову угоду» після 17 липня.
Зазначимо, що Україна готує альтернативу «зерновій угоді».
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