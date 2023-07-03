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Євросоюз може піти на поступки Росії заради «зернової угоди» – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Євросоюз може піти на поступки Росії заради «зернової угоди» – ЗМІ
За інформацією FT, на переговорах за посередництва ООН Москва запропонувала план, який дозволить дочці «Россельхозбанку» здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна
фото з відкритих джерел

Євросоюз може зняти санкції з російського банку: зокрема, відновити доступ до SWIFT

Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного «Россельхозбанку» для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти «зернову угоду». Про це повідомляє Financial Times.

Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати «зернову угоду» після 17 липня, звинувативши Захід в «обурливих» діях щодо угоди.

На переговорах за посередництва ООН Москва запропонувала план, який дозволить дочці «Россельхозбанку» здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.

Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.

Окрім відновлення доступу до SWIFT, Росія також прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування. 

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною «зернову угоду» для створення гуманітарного коридору в Чорному морі. Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть «зернову угоду» після 17 липня.

Зазначимо, що Україна готує альтернативу «зерновій угоді».

Теги: росія санкції Європейський союз

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