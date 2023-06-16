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Зеленський про Путіна: Він або не контролює свою армію, або неадекватний (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський про Путіна: Він або не контролює свою армію, або неадекватний (відео)
Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу діалогу з людиною, яка хоче стерти повністю державу Україна
фото: скрін із відео

Глава держави: «Путін неадекватна людина, тому що він не готовий бачити мир та хоче стерти повністю державу Україна»

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву в п'ятницю свідченням того, що Путін або не контролює армію, або неадекватний. Про це він сказав під час брифінгу з африканськими лідерами.

«Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво РФ, президент Путін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями «Вагнера», тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в державу... або ця людина неадекватна», – сказав він.

Глава держави додав, що Путін неадекватна людина, тому що він не готовий бачити мир та хоче стерти повністю державу Україна.

«І якщо такі наміри в людини, то для мене багато запитань – яке спілкування, який діалог із цією людиною», – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Під час візиту африканської делегації окупанти розпочали масовану ракетну атаку на столицю.

Нагадаємо, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет– шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА. 

Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна

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