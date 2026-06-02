Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Ціна російських обіцянок: урок, який Україна вже засвоїла

Чому хтось в Кремлі досі вважає, що їхнім словам можна довіряти?
Хтось ще досі вірить Кремлю?

Пєсков після чергового масованого удару по Україні заявив, що війна може завершитися хоч до кінця доби. Для цього, президент України має наказати ЗСУ має залишити українські території, які Москва вже встигла оголосити своїми.

Донбас, Луганськ, Запорізьку та Херсонські області. Звучить просто. Якби не одна проблема.

Російська влада бреше настільки системно та послідовно, що будь-які її заяви давно слід розглядати виключно через призму попереднього досвіду.

У січні та лютому 2022 року представники Кремля багаторазово заявляли, що Росія не збирається нападати на Україну. Вже за кілька днів після цих заяв почалося найбільше вторгнення в Європі з часів Другої світової війни.

У 2014 році Москва запевняла світ, що російських військових у Криму немає. Пізніше сам Путін визнав участь російських військовослужбовців в операції із захоплення півострова.

Росія роками стверджувала, що не бере участі у війні на Донбасі. Водночас саме російські регулярні підрозділи воювали під Іловайськом та Дебальцевим.

Кремль заперечував удари по цивільній інфраструктурі. Потім весь світ бачив Маріуполь, драмтеатр, лікарні, житлові будинки, енергетичні об'єкти та сотні інших цілей, які не мали жодного військового значення.

Москва обіцяла виконувати міжнародні угоди. Після цього були порушені Будапештський меморандум, Мінські домовленості та десятки інших міжнародних зобов'язань. Саме тому питання полягає не в тому, що сьогодні говорить Пєсков.

Питання полягає в тому, чому хтось в Кремлі досі вважає, що їхнім словам можна довіряти? Україна вже заплатила надто високу ціну за російські обіцянки, щоб ще раз перевіряти їх на практиці.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
