Чому спрощення НМТ може послабити Україну

Як політики пропонують спростити майбутнє України

Чергова спроба погратися в освітній популізм може дорого коштувати Україні.

У Верховній Раді пропонують скоротити НМТ до трьох предметів, зробивши математику необов’язковою. На перший погляд це виглядає як полегшення для випускників. Насправді це удар по майбутньому країни.

Математика є не просто шкільним предметом. Вона вчить логічно мислити, аналізувати інформацію, працювати з даними та ухвалювати обґрунтовані рішення. Саме ці навички лежать в основі інженерії, ІТ, штучного інтелекту, кібербезпеки, оборонних технологій та сучасної економіки.

Більшість розвинених країн не відмовляються від математики. Польща, Німеччина, Китай, Південна Корея, Сінгапур та навіть Росія вимагають від випускників підтвердження базових математичних знань. У Великій Британії обов’язковий екзамен з математики складають усі школярі.

Особливо дивно чути такі пропозиції під час війни, коли Україна говорить про розвиток дронів, робототехніки, кібербезпеки та штучного інтелекту. Усі ці сфери починаються з математики.

Якщо є проблема з рівнем викладання, потрібно покращувати якість освіти. Якщо учням важко, потрібно допомагати їм вчитися. Але прибирати математику з обов’язкових предметів означає не вирішувати проблему, а ховати її.

На жаль, частина депутатів знову обирає легкий шлях популізму. Замість того щоб підвищувати стандарти освіти, вони пропонують їх знижувати. Так уже неодноразово робили в різних сферах. Результат завжди однаковий.

Майбутнє країни будується не на спрощенні вимог, а на знаннях. І кожна така ініціатива є ще одним кроком до послаблення конкурентоспроможності України у світі. Не можна одночасно говорити про технологічний прорив і відмовлятися від базового предмета, на якому цей прорив будується.