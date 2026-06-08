Москва здає Кубу без бою

Москва знову втрачає союзника. Цього разу мова йде про один із найстаріших і найсимволічніших форпостів радянського, а потім і російського впливу у Західній півкулі — кубинський режим.

Картина, що розгортається на Карибах, красномовно свідчить про глибоку деградацію Росії як глобального гравця.

Адміністрація Трампа давно перейшла від багаторічної стратегії санкційного стримування до рішучих кроків, спрямованих на повну ліквідацію комуністичного анклаву біля своїх берегів.

Енергетична блокада острова, посилена падінням режиму Мадуро у Венесуелі, вже довела кубинську економіку до колапсу і тотальних блекаутів. Тепер Вашингтон відкрито декларує свої військово-політичні наміри. Трамп прямо заявив, що метою США є зміна державного ладу на Кубі, остаточно відкинувши будь-які дипломатичні умовності.

Пентагон підкріплює слова діями. Американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Nimitz розгорнута в безпосередній близькості від острова. Хтось каже що це лише імітація сили, хтось що це підготовка до реальної силової операції, зупинити яку Гавані просто нічим. Але при будь-якому сценарії кубинський режим лишається без допомоги з боку росії чи Китаю.

Усвідомлення того, що «великий брат» із Москви не прийде на допомогу, спричинило в кубинському керівництві справжню паніку. Режим, що опинився у повній ізоляції, намагається перекласти завдання виживання на плечі виснаженого голодом і дефіцитами населення. Жителям острова роздають зброю і закликають готуватися до можливого вторгнення.

Однак спроба озброїти цивільних легким стрілецьким озброєнням проти високотехнологічної американської армії це як на мене агонія приреченого режиму. Бо ніхто немає гарантії в кого ця зброя вистрілить завтра.

А що ж Кремль? Поки американські есмінці беруть острів в оперативне кільце, вся «підтримка» з боку Росії звелася до виробництва чергового безглуздого папірця в стінах Держдуми.

Депутати внесли проект заяви у зв’язку з посиленням агресивної політики США щодо Куби, де апелюють до міжнародного правопорядку і висловлюють «особливу стурбованість» розгортанням авіаносної групи в Карибському морі. На цьому реальні ресурси і можливості Москви вичерпані.

Росія, виснажена власними військовими авантюрами і жорсткою міжнародною ізоляцією, просто не має ні економічного потенціалу, ні військових можливостей для проєкції сили у Карибському морі. Вона не здатна відправити до берегів Куби флот або надати сучасні системи ППО. Куба залишена сам на сам із Вашингтоном.

І це вже не перший подібний випадок. Саме така доля спіткала режим Асада в Сирії, якого Москва зрештою не врятувала. Саме так Росія «підтримала» Вірменію під час втрати Карабаху. Саме так вона «допомагає» Білорусі, яка дедалі глибше перетворюється на вузьку буферну зону без жодного реального суверенітету. Щоразу схема повторюється. Спершу гучна риторика про «стратегічне партнерство» і «братерство народів», а потім повна безпорадність у момент реальної кризи.

Вся багаторічна риторика про соціалістичне братерство і стратегічне партнерство знецінилася в той момент, коли США перейшли до реальних дій. Ціна гарантій безпеки від Москви виявилася меншою за вартість паперу, на якому Держдума друкує свої заяви.

Росія стрімко перетворюється на другосортного гравця, нездатного захистити навіть найстарших союзників. І чим далі, тим більше це стає очевидним для всього світу.