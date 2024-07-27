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Ірина Фаріон – велика і відчайдушна просвітниця

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Ірина Фаріон створила безліч відео для просування української мови та культури
скріншот з відео

Хочеться підсвітити внесок Ірини Фаріон саме в українізацію під час війни

У моїй ФБ-стрічці всі шоковані вбивством Ірини Фаріон і свідомі того, яка це велика втрата для України. Неадекватного в моїй інформаційній бульбашці немає («добалакалась», «розколювала суспільство» та інший сморід від какаяразнічних, які безсоромно стають на бік убивці).

Однак проскочив такий допис: «Ірина Фаріон була персонажем фактурним – і цим мене цікавила. А ще вона була просто людиною та українкою, тож чисто по-людськи мені її шкода. Стосовно її ролі як культурно-політичного діяча сказати нічого не можу, бо оцінюю її внесок в українізацію як нульовий. А інших векторів її бурхливої публічної діяльності я не спостерегла».

У звʼязку з цим хочу підсвітити внесок Ірини Фаріон саме в українізацію під час війни. Йдеться про 85 уроків української мови на ютубі, про які не всі знають. І це дуже ґрунтовні студії, що цікаві й мені, філологині. За кожною темою там розглянуто багато аспектів, про які не пишуть у підручниках.

Нагадаю, що з пані Іриною ми не сходилися тільки в питанні фемінітивів. Натомість на мої дуже популярні дописи про антропоніми (Міша, Паша, Саша), катойконіми (кримчани, черкащани, кременчужани) та немотивоване запозичення англізмів мене надихнула саме Ірина Фаріон своїми курсами.

85 відео – це майже три місяці півторагодинних уроків на щодень. Аби тільки люди хотіли їх дивитися.

Щодо її книжок та наукових праць – їх дуже багато, сходіть у Вікіпедію. Ті, хто хоче бачити внесок цієї непересічної особистості, завжди його побачать, а хто не хоче – згадуватимуть тільки її «зухвалу» манеру спілкування або партійний квиток у молодості.

Також зауважу, що пані Ірина створила 156 випусків програми «Велич особистості» та 86 випусків програми «Ген українців» про видатних українських діячів і діячок, а це вже стосується історичної пам'яті та націєтворення.

Світла памʼять відчайдушній просвітниці, яка загинула за те, що упосліджувала мову ворога і захищала українську в Україні.

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Джерело
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Теги: Ірина Фаріон історія YouTube

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