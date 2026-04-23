У Махачкалі сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: обвалився дах

Під час пожежі частина покрівлі обвалилася

Полум’я швидко поширилося, охопивши значну частину даху

У російській Махачкалі спалахнула масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Вогонь охопив покрівлю на площі близько 600 квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

За даними місцевих служб, загоряння почалося на мансардному сьомому поверсі. Полум’я швидко поширилося, охопивши значну частину даху.

Під час пожежі частина покрівлі обвалилася. На місці працюють рятувальники, пожежники та медики. Мешканців будинку оперативно евакуювали. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Обставини займання та причини пожежі з’ясовуються.

До слова, масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в російському Туапсе спричинила густий дим, який поширився більш ніж на 300 кілометрів.