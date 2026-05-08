Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги

Артем Худолєєв
Володимир Путін підтримує Нічну хокейну лігу, інколи він бере участь у гала-матчах на фінальних фестивалях у Сочі

Нічна хокейна ліга була створена 15 грудня 2011 за ініціативою диктатора Володимира Путіна

Олімпійський чемпіон Віктор Шалімов повідомив пропагандистам, що ветерани російського хокею не зуміли вилетіти з Москви до Сочі для участі у гала-матчі у рамках форуму Нічної хокейної ліги. Про це інформує «Главком».

У гала-матчі на льодовій арені палацу спорту «Великий» мають зустрінуться команда «Легенди хокею» та збірна Нічної хокейної ліги.

«Нам оголосили, що наш рейс до Сочі сьогодні скасовано», – сказав Шалімов.

Раніше Мінтранс РФ повідомив про призупинення через атаку дронів роботи 13 аеропортів на півдні Росії – в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грозному, Краснодарі, Махачкалі, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Сочі, Ставрополі, Елісті.

Зустріч має відбутися 10 травня 2026 року у Сочі, але початок гала-матчу вже перенесено з 13:00 на 15:00 за московським часом.

Нічна хокейна ліга – російська аматорська спортивна організація, створена 15 грудня 2011 за ініціативою Володимира Путіна та російських хокеїстів.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін традиційно підтримує Нічну хокейну лігу, інколи він бере участь у гала-матчах на фінальних фестивалях у Сочі.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

