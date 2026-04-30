Центр протидії дезінформації пояснив, чому Путін запропонував перемир'я на 9 травня

Наталія Порощук
Путін у розмові з Трампом запропонував перемир'я на 9 травня
Коваленко підкреслив, що Путін не здатен гарантувати безпеку навіть в Москві

Російський диктатор Володимир Путін переймається за парад на 9 травня і тому вирішив запропонувати перемир'я. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Тобто, Путін переживає за парад на 9 травня, тому вирішив зробити вигляд, що готовий «припинити вогонь на добу» і це типу велика послуга? Це ж смішно, і взагалі не має нічого спільного із наближенням до завершення війни. Нехай просто завершить війну, припинить вогонь і все. Але ж, ні, він переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в Москві», – наголосив Коваленко.

За словами очільника Центру протидії дезінформації, «і це намагаються видати ще й за російську послугу».

Нагадаємо, 29 квітня російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години.

Російський диктатор повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

До слова, цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Кремль пояснює рішення загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати.

