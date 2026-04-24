Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів

Сікорський заявив, що оточення може усунути Путіна, а переговори вестиме новий лідер

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що президента Росії Володимира Путіна можуть усунути представники його ж найближчого оточення, після чого переговори про завершення війни вестиме вже нове керівництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Corriere della Sera.

Польський дипломат наголосив, що подібні сценарії не є винятковими в історії. «Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно», – заявив Сікорський.

У разі зміни влади в Росії переговорний процес щодо завершення війни може перейти до наступника Путіна. Глава МЗС Польщі також звернув увагу на логіку поведінки авторитарних режимів у воєнний час.

«Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою», – зазначив він.

На думку Сікорського, саме тому для Путіна продовження війни може виглядати безпечнішим варіантом, ніж її завершення без досягнення чітких результатів.

Окремо дипломат вказав на проблеми з інформуванням у російському керівництві. За його оцінками, військові не надають Кремлю повної картини подій на фронті, що лише поглиблює стратегічну кризу.

У результаті, як підкреслює Сікорський, Росія опиняється у ситуації, коли війна затягується, а можливості для виходу з неї звужуються.

