Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів

Сікорський заявив, що оточення може усунути Путіна, а переговори вестиме новий лідер

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що президента Росії Володимира Путіна можуть усунути представники його ж найближчого оточення, після чого переговори про завершення війни вестиме вже нове керівництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Corriere della Sera.

Польський дипломат наголосив, що подібні сценарії не є винятковими в історії. «Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно», – заявив Сікорський.

У разі зміни влади в Росії переговорний процес щодо завершення війни може перейти до наступника Путіна. Глава МЗС Польщі також звернув увагу на логіку поведінки авторитарних режимів у воєнний час.

«Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою», – зазначив він.

На думку Сікорського, саме тому для Путіна продовження війни може виглядати безпечнішим варіантом, ніж її завершення без досягнення чітких результатів.

Окремо дипломат вказав на проблеми з інформуванням у російському керівництві. За його оцінками, військові не надають Кремлю повної картини подій на фронті, що лише поглиблює стратегічну кризу.

У результаті, як підкреслює Сікорський, Росія опиняється у ситуації, коли війна затягується, а можливості для виходу з неї звужуються.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пожартував щодо відсутності угорського колеги Віктора Орбана під час неформального саміту Європейського Союзу.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року
Ще одна країна приєдналася до угоди про спецтрибунал для РФ
Сьогодні, 03:59
Учні активно поширюють у TikTok відео з вірусного тренду про вчителів
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
22 квiтня, 17:30
Суд засудив Флачека до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
17 квiтня, 06:46
Президент України Володимир Зеленський
«Ми розпочнемо їх спочатку»: Президент заявив про відновлення мирних переговорів
9 квiтня, 13:56
Військовий бюджет Кремля не може повною мірою скористатися підвищеними цінами через тривалий вплив ударів українських дронів
Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg
8 квiтня, 20:22
Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності
СБУ викрила «праву руку» Кисельова: пропагандист отримав підозру
2 квiтня, 16:04
Йокубайтіс під час свого виступу на Siberian Power Show вийшов на сцену з прапором Литви
Литва покарала двох спортсменів, які брали участь у турнірі в Росії
2 квiтня, 11:01
Пожежа в порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії після українського удару дронами, 25 березня 2026 року
Смута в РФ неминуча
30 березня, 15:35
Террі звернув увагу на акценти Буданова щодо взаємопов'язаності подій у світі
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
28 березня, 15:40

Політика

Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів
Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів
Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії
Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії
Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося
Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося
Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян
Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення

Новини

«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
