«З часом світ дізнається правду про роль росіян до вбивства українського патріота»

98 років тому на розі вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель прогриміли постріли.

Московський агент Шварцбард вбив отамана Української Народної Республіки Симона Петлюру.

Від першої кулі, що потрапила у праве плече, Петлюра втратив рівновагу і впав на тротуар.

Нападник продовжував стріляти в лежачого. Смертельною виявилась п'ята куля, що влучила у груди жертви, пробила легені і серце, викликавши великий вилив крові.

Потім був судовий процес, на якому Шварцбард заявив, що помстився за своїх родичів, які загинули під час погромів в Україні.

Дуже дивне твердження, зважаючи на те, що Шварцбард заявив на суді, що аналізував уряд Петлюри в роки Україно-радянської війни на підставі радянських документів і прямих доказів своїм словам немає.

До речі, суд не підтвердив фактів причетності Петлюри та уряду УНР до єврейських погромів.

З обох боків на суді виступало чимало істориків та свідків тогочасних подій в Україні і жоден з яких не засвідчив антисемітизму у діях Петлюри.

Але це не вплинуло на суд.

Так само як і не вплинуло покази свідка, який особисто знав Шварцбарда і чув від нього, що план вбивства Петлюри той обговорював з агентом ГПУ.

На суд не вплинув і той факт, що Петлюра неодноразово публічно засуджував єврейські погроми й виступав за створення незалежної держави Ізраїль.

Через вісім днів Самуїл Шварцбард вісьмома голосами проти чотирьох був виправданий і звільнений в залі суду.

Наступного року він виїхав у Південну Африку (у британській візі в Палестину йому було відмовлено), де й помер в 1938 році.

Заради обʼєктивності, ми до цього часу не має прямих доказів причетності Москви до вбивства Петлюри.

Одна із причин – всі архіви по цій справі лежать у Москві і доступу до них ми не маємо.

Але вірю, з часом світ дізнається правду про роль росіян до вбивства українського патріота Симона Петлюри.