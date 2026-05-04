Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ

Аліна Самойленко
Грем: Жорстка відповідь на підтримку нашого союзника, ОАЕ, підтвердить, що Америка є надійним партнером
Сенатор-республіканецьЛіндсі Грем вважає, що удари по ОАЕ повністю виправдовують застосування сили проти Ірану 

Американський сенатор Ліндсі Грем висловив повну підтримку позиції Дональда Трампа щодо атак Ірану на цивільне судноплавство та критичну інфраструктуру ОАЕ. Про це пише «Главком».

Політик наголосив на необхідності дати рішучу та швидку відповідь Тегерану, щоб завдати значних збитків його військовому потенціалу.

На думку Грема, поєднання ударів по Еміратах та систематичних нападів на міжнародні вантажні судна, зокрема на суховантаж Південної Кореї, повністю виправдовує застосування сили. Сенатор назвав ОАЕ зразковим партнером і зазначив, що остання зухвала агресія Ірану ставить під сумнів можливість дипломатичного вирішення конфлікту в найближчій перспективі. Грем переконаний, що жорстка підтримка союзника допоможе США підтвердити статус надійного партнера та нівелювати наслідки політики адміністрації Байдена на цьому напрямку.

Як відомо, Об’єднані Арабські Емірати заявили про ракетну атаку з боку Ірану. За даними Міністерства оборони країни, було зафіксовано запуск чотирьох ракет, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море. 

У відомстві підтвердили, що звуки вибухів, які чули мешканці різних регіонів, були пов’язані з роботою систем протиповітряної оборони. Громадян закликали користуватися виключно офіційними джерелами інформації та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з нищівними наслідками у разі атак на американські кораблі, які супроводжують судна через Ормузьку протоку. 

«Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакує американські кораблі, що супроводжують судна через Ормузьку протоку», – заявив Трамп.

