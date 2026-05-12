США пропонують грошову винагороду за інформацію про фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
США хочуть виснажити іранську економіку
фото з відкритих джерел

США шукають інформацію про підставні фірми, конкретних осіб, які допомагають Корпусу вартових ісламської революції обходити накладені санкції

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала новий етап економічного тиску на Тегеран, запропонувавши до $15 млн винагороди за дані, що допоможуть зруйнувати фінансові схеми Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Цей крок є частиною масштабної стратегії Вашингтона, спрямованої на виснаження іранської економіки та примушення керівництва країни до підписання нової угоди.

Виплати здійснюватимуться через програму Державного департаменту «Винагороди за правосуддя». Американську сторону цікавить детальна інформація про джерела доходів КВІР та його спецпідрозділу «Кудс», а також про діяльність їхніх філій. Зокрема, США шукають дані про підставні фірми, конкретних осіб, які допомагають обходити накладені санкції, та банківські установи, що продовжують вести бізнес із цими структурами.

Крім того, програма спрямована на виявлення логістичних ланцюжків, через які Корпус перераховує гроші та передає матеріальні ресурси підконтрольним терористичним угрупованням і збройним формуванням. У центрі уваги перебувають також пункти обміну валют та комерційні підприємства, які безпосередньо належать КВІР або сприяють проведенню його фінансових операцій.

Як відомо, головний іранський переговірник та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф повідомив, що Тегеран готовий до будь-якого розвитку подій, оскільки діалог зі Сполученими Штатами зайшов у глухий кут.

У своєму зверненні в соціальних мережах він наголосив на повній бойовій готовності збройних сил Ірану дати відсіч у разі агресії, додавши, що світ уже усвідомив помилковість стратегії прорахунків. Галібаф попередив, що будь-які хибні рішення призведуть до непередбачуваних для опонентів наслідків, підкресливши: «Вони будуть здивовані».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив незадоволення перебігом переговорів щодо завершення конфлікту в Ірані. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті він зазначив, що іранська сторона демонструє непослідовність, змінюючи позицію в моменти, коли згода здається майже досягнутою. 

Трамп охарактеризував іранських лідерів як безчесних політиків, зауваживши, що за час своєї роботи йому неодноразово доводилося стикатися з їхньою мінливістю. 

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

