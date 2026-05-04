В українських портах почали працювати спеціальні групи ППО

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Попри майже десятикратне зростання кількості дронових атак цього року, українські порти продовжують свою роботу
Кулеба: за чотири місяці 2026 року РФ запустила по портах понад 800 БПЛА проти 75 торік

Спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. 

Хто захищає порти

Підрозділи ППО в портах сформовані з працівників державних підприємств – здебільшого ветеранів повномасштабного вторгнення. Організаційно вони підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ, але до безпосереднього захисту критичної інфраструктури залучені самі держпідприємства.

За словами Кулеби, нові формування вже продемонстрували результат: перші збиття ворожих дронів зафіксовано. 

Масштаб атак зростає

Статистика, яку навів міністр, вражає. За перші чотири місяці 2026 року над портовою інфраструктурою зафіксовано понад 800 ворожих БПЛА – проти 75 за аналогічний період минулого року.

«Порти залишаються серед ключових цілей атак. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об'єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Інтенсивність атак дронами зростає: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 БПЛА, то цього року – вже понад 800», – наголосив Кулеба. 

Порти продовжують працювати

Попри шквал атак, логістика не зупиняється. З початку 2026 року українські порти обробили майже 30 млн тонн вантажів. Кулеба підкреслив, що стабільна робота портів – це питання не лише економіки, а й безпеки: РФ свідомо б'є по логістиці, аби відрізати країну від експорту й прифронтового постачання.

Нагадаємо, у березні цього року цивільні підрозділи ППО вперше почали захищати порти та «Укрзалізницю» від ворожих дронів. Тоді право формувати такі групи отримали командири добровольчих формувань територіальних громад.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що Росія посилила атаки на портову інфраструктуру України, цілеспрямовано намагаючись знизити експортний потенціал країни та спровокувати продовольчу кризу у залежних від українського зерна державах. 

Дефіцит кадрів: Черкаси залучають іноземців до ремонту доріг
В українських портах почали працювати спеціальні групи ППО
Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи
Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій
