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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Згадаймо Євгена Коновальця. Він і сьогодні лишається символом нашої боротьби

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«У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у Націю»
фото з відкритих джерел

Дуже сумно, що 133-ти річний ювілей Коновальця ніяк не відмітили на державному рівні

133 роки тому народився Євген Коновалець, Полковник армії УНР, командир Січових Стрільців, командант УВО, голова проводу ОУН.

Унікальна людина, яка змогла поєднати декілька поколінь борців за волю України – від стрільців визвольних змагань до ОУНівців.

Він і сьогодні лишається одним із символів боротьби за Українську Державу, а його цитати не втрачають актуальності й сьогодні.

«Як довго не буде самостійної Української Держави, так довго не буде порядку в Європі, всі союзи будуть нереальними».

«У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у Націю».

Дуже сумно, що 133-ти річний ювілей Коновальця ніяк не відмітили на державному рівні.

З днем народженням, полковнику!

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Джерело
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Теги: історія полковник ювілей

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Віктор Таран

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