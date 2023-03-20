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Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
Забродський написав заяву про дострокове припинення повноважень нардепа
фото: Уніан

Забродський повертається на військову службу

Київради від  «Європейської солідарності» Ірина Никорак. Про це повідомляє рух Чесно.

Наразі Ірина Никорак є депутаткою Київської міської ради від «Європейської солідарності» та секретарем комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

У фракції зазначили, що Никорак складе мандат депутата Київради та перейде працювати до парламенту, натомість на її місце зайде наступний кандидат за списком.

Голова фракції «Європейської солідарності» у Київраді Володимир Прокопів повідомив, що наступний за списком йде перший заступник командувача Дмитра Яроша, командир загону «Південь»  Української добровольчої армії у складі 28 ОМБр ЗСУ Сергій Ільницький. З огляду на те, що він захищає Бахмут, то наразі з ним немає зв'язку аби уточнити, чи готовий він прийняти представницькі повноваження.

Зазначимо, що Герой України та екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський написав заяву про дострокове припинення повноважень нардепа. На засіданні у понеділок, 20 березня, 307 нардепів проголосували за його заяву.

У фракції повідомили, що генерал-лейтенант Михайло Забродський повертається на військову службу, його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Теги: Володимир Прокопів Герой України Михайло Забродський Бахмут Верховна Рада

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