Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
Забродський повертається на військову службу
Київради від «Європейської солідарності» Ірина Никорак. Про це повідомляє рух Чесно.
Наразі Ірина Никорак є депутаткою Київської міської ради від «Європейської солідарності» та секретарем комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.
У фракції зазначили, що Никорак складе мандат депутата Київради та перейде працювати до парламенту, натомість на її місце зайде наступний кандидат за списком.
Голова фракції «Європейської солідарності» у Київраді Володимир Прокопів повідомив, що наступний за списком йде перший заступник командувача Дмитра Яроша, командир загону «Південь» Української добровольчої армії у складі 28 ОМБр ЗСУ Сергій Ільницький. З огляду на те, що він захищає Бахмут, то наразі з ним немає зв'язку аби уточнити, чи готовий він прийняти представницькі повноваження.
Зазначимо, що Герой України та екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський написав заяву про дострокове припинення повноважень нардепа. На засіданні у понеділок, 20 березня, 307 нардепів проголосували за його заяву.
У фракції повідомили, що генерал-лейтенант Михайло Забродський повертається на військову службу, його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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