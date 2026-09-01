Навіщо РФ атакує Київ реактивними дронами: Буданов розкрив задум Кремля

Буданов: «Кремлю потрібна «картина перемоги» для власних виборців, оскільки на фронті успіхів немає»

Російська окупаційна армія планує продовжувати терор Києва за допомогою реактивних безпілотників щонайменше до 18-20 вересня – до парламентських виборів у РФ. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі журналістам, інформує «Главком».

За словами буданова, інтенсифікація ударів по столиці пов'язана з прагненням російської влади продемонструвати внутрішній аудиторії удавану «перемогу», якої окупанти не спроможні досягти на фронті.

«У Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають вони – як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють інакше», – зазначив Буданов.

❗️Російська армія планує продовжувати терор проти Києва за допомогою реактивних дронів щонайменше до 18–20 вересня – до парламентських виборів у РФ, – Буданов



Це дає змогу російській владі демонструвати виборцям ту «картину перемоги, якої вони не відчувають на полі бою». pic.twitter.com/xURcO7wIvu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки ще триватимуть такі нальоти на столицю, очільник Офісу президента України сказав: «Ну от мінімум до виборів, як я це розумію».

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже шосту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора», розподільчий центр Dnipro-M.