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Трамп визначив головну тему зустрічі із Зеленським – The Guardian

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп визначив головну тему зустрічі із Зеленським – The Guardian
Трамп підготував вимогу до Зеленського напередодні переговорів
фото: Reuters

Американський президент хоче домогтися енергетичного перемир'я на тлі українських ударів по російських НПЗ та стрімкого зростання цін на дизель

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, як очікується, порушить питання енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Ініціатива обговорюється на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які посилили проблеми на паливному ринку РФ та сприяли зростанню цін на дизель.

Трамп і Зеленський мають зустрітися у вівторок на полях тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. За даними видання, американський президент планує порушити питання про припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Україна протягом останніх днів посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру. Зокрема, на вихідних відбулася одна з наймасштабніших атак на Московський регіон, під час якої було уражено великий нафтопереробний завод.

Напередодні Трамп заявив, що наслідки дефіциту енергоресурсів відчуває весь світ. За його словами, ситуацію додатково погіршує війна Росії проти України.

«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною. Велика кількість їхніх дизельних НПЗ була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу», – написав президент США.

Раніше під час поїздки до Ірландії Трамп безпосередньо звернувся до Зеленського із закликом припинити удари по російському дизельному паливу.

«Він має зробити одну річ: припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Нехай атакує цілі, але не дизельне паливо, тому що він спричиняє дефіцит», – заявив Трамп.

У неділю президенти США та України провели телефонну розмову. За словами високопоставленого українського посадовця, якого цитувала Financial Times, розмова значною мірою стосувалася саме ситуації з дизельним паливом.

Питання енергетичного перемир'я загострилося на тлі різкого зростання вартості пального. За даними The Guardian, середня ціна дизельного пального у США в понеділок досягла рекордних $6,50 за галон проти $3,19 за галон у цей же період минулого року. На ситуацію вплинули війна на Близькому Сході, обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та наслідки війни Росії проти України.

Раніше Трамп уже заявляв про досягнення домовленості щодо енергетичного перемир'я. Він стверджував, що Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти, а Москва нібито погодилася діяти так само. Однак, за даними The Guardian, остаточної домовленості тоді досягнуто не було, а російські удари по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі продовжилися.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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