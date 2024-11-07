Нардеп оцінив обіцянку Трампа завершити війну за 24 години

Трамп цього року неодноразово наголошував, що нібито може закінчити війну в Україні за 24 години

Юрчишин: Виборчі гасла дуже нечасто мають тенденцію до прямого втілення

Виборча риторика часто відрізняється від післявиборчої діяльності. Саме тому не варто переймався словами Трампа про завершення війни за 24 години, вважає народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин. Про це він розповів у матеріалі «Главкома»: «Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах».

«Завжди, і в Штатах зокрема, виборча риторика відрізняється від післявиборчої діяльності, хай і не категорично. І я б не переймався словами Трампа про те, що він завершить війну за 24 години», – пояснив політик.

За його словами, поняття «24 години» – це «це дуже гарне гасло», але водночас дуже умовне. «Можна ж казати, що рахувати їх треба від сьогодні, а можна – що після чергових переговорів чи ще якоїсь точки відліку», – додав Юрчишин.

Нардеп наголосив, що виборчі гасла «дуже нечасто мають тенденцію до прямого втілення».

Мапа президентських виборів у США

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.