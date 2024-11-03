«Хезболла» випустила понад 100 снарядів по Ізраїлю з території Лівану

Бойовики атакували Ізраїль напередодні о 23:00 за місцевим часом

У суботу ввечері угруповання «Хезболла» випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу на офіційнй сторінці в Телеграм.

«Станом на 23:00 майже 100 снарядів, випущених терористичною організацією «Хезболла», перетнули сьогодні територію Ізраїлю з Лівану», – повідомила армія оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу ввечері оголосила про ліквідацію командира ракетного підрозділу угруповання «Хезболла» Джафара Хадера Фаура на півдні Лівану.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.