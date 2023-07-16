Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Повномасштабна війна вкотре підтвердила: наша стіна з Росією – це мовна стіна

glavcom.ua
Коли ми розробляли Закон про мову, я говорив про мрію: щоб українська мова звучала на кожній вулиці, в кожній школі, в кожному магазині
фото з відкритих джерел

Мову продовжують атакувати ззовні. І російськими танками і через рішення Венеційки

Чотири роки тому вступив у силу Закон про мову. Сьогодні всі основні норми документу вже діють.

Памʼятаю, як довго ми за це боролися. Майже 2,5 тисячі поправок, обговорення з громадськими організаціями та науковими інститутами, потім численні суди. Та що казати, навіть деякі патріотично налаштовані депутати були не готові проголосувати за нього, не кажучи вже про заборонений нині «опозиційний блок». Проросійські сили у Верховній Раді усіма силами намагалася зірвати ухвалення Закону про мову.

Захист закону – одна з цілей моєї політичної діяльності. Мову продовжують атакувати ззовні. І російськими танками і через рішення Венеційки. Її атакують і всередині країни усі ці виховані Совком україноненависники.

Коли ми розробляли Закон про мову, я говорив про мрію: щоб українська мова звучала на кожній вулиці, в кожній школі, в кожному магазині. Вже зараз це питання не викликає дискусій. Повномасштабна війна вкотре підтвердила: наша стіна з Росією – це мовна стіна. І українська мова – це наша найочевидніша відмінність.

Нещодавно Київрада ухвалила рішення заборонити будь-який російськомовний контент у столиці. Раніше спілкуватися ворожою мовою заборонили у стінах Могилянки. Такі кроки, на мій погляд, мають ухвалюватися не локально, а на території всієї держави – тобто у вигляді законів. Але політичної волі до цього немає, на жаль, і зараз.

Немає й державної програми розвитку української мови, яку мав би ухвалити Кабмін. А ініціативи, які знецінюють нашу мову (як-от проєкт закону про застосування англійської, що наробив галасу в публічному просторі), відкочують нас назад.

Зараз як ніколи важливо не втратити те, чого ми досягли за ці чотири роки. Вірю, що ми переможемо, відвоюємо наші міста й українська звучатиме на вулицях деокупованих Луганська, Донецька і Криму – такою ж мірою, як зараз звучить у Львові та Києві.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана Лобода після 24 лютого 2022 року вирішила розкаятись через співпрацю з росіянами
Про Світлану Лободу та «повернення блудних синів і дочок»
29 червня, 10:24
Пані посол, ви теж вважаєте, що не держава-агресор Росія, а сама Україна знищує власну цивільну інфраструктуру?
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
2 липня, 13:45
ЗСУ контрнаступають щонайменше на чотирьох ділянках фронту
Контрнаступ України: ISW назвав основні ділянки фронту
18 червня, 05:47
Пентагон – будівля Міністерства оборони США
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
Єфремов каже, в Осетії тих, хто проти війни набагато більше, ніж тих, хто за, але вони «заручники ситуації»
Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа
14 липня, 09:43
Результати проведеного НСЖУ дослідження було презентовано під час офлайн-тренінгу навчально-просвітницького проєкту «Кроки до сталого розвитку»
Як працює преса на прифронтових територіях. Дослідження
4 липня, 16:11
Під Бахмутом загинув львівський ресторатор, автор книги Андрій Гудима
На фронті загинув син колишнього народного депутата від «Батьківщини»
4 липня, 16:53
Розбір завалів будинку у Львові триває
Ракетний удар по Львову: під завалами знайдено ще два тіла
7 липня, 07:07
Уламки одного з безпілотників на Дніпропетровщині упали на авто
Окупанти атакували Дніпропетровщину та Миколаївщину «Шахедами». Ситуація в регіонах
7 липня, 09:39

Микола Княжицький

Повномасштабна війна вкотре підтвердила: наша стіна з Росією – це мовна стіна
Повномасштабна війна вкотре підтвердила: наша стіна з Росією – це мовна стіна
Легалізація медичного канабісу життєво необхідна. Але є проблеми в законі
Легалізація медичного канабісу життєво необхідна. Але є проблеми в законі
11 липня – вічна пам'ять загиблим полякам
11 липня – вічна пам'ять загиблим полякам
Чи з'явилась «втома від України»? Які настрої у наших партнерів
Чи з'явилась «втома від України»? Які настрої у наших партнерів
Про культуру і пальне
Про культуру і пальне
Протести у Польщі. Чому це важливо для України
Протести у Польщі. Чому це важливо для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США, впала біля берегів Росії
11K
Гундяєв заступився за митрополита Павла
7305
Джонні Депп та російська пропаганда. Українці вкотре потрапили у пастку
6182
Окупаційна влада визнала: Путін зірвав туристичний сезон
5915
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
5885
Інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу. Нагадуємо головні тези

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту