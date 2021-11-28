Лідер не повинен брехати своєму народові. Згадайте Білла Клінтона

Я ніколи не бачив, щоб президент так розмовляв із журналістами

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У меня нет никакого предубеждения к президенту Зеленскому. Более того, я поддерживаю Большую Стройку и мне нравится идея государства в смартфоне. Мне не нравится его косноязычие, безответственное отношение к обещаниям, поразительная некомпетентность в некоторых управленческих вопросах, ложь «на голубом глазу», типа «меня тут не стояло» и «это совсем другое». По-человечески мне искренне жаль талантливого актера, шоумена, обаятельного делового человека, настоящего self made, оказавшегося не на своем месте. Для меня до сих пор загадка, зачем он променял любимую работу, бизнес, в котором он был королем горы, на нынешнее положение парвеню.

Более того, мне не нравится то, что сейчас делает Порошенко: убежден, что «раскачивать» страну в нынешней ситуации может только человек, которому на судьбу этой страны глубоко плевать. Не думаю, что Петру Алексеевичу мудрый украинский народ снова вручит булаву, но его попытки организовать свое возвращение во власть будут еще долго сотрясать наше общество.

Я попытался вникнуть в суть Вагнергейта, и, честно говоря, у меня появилось впечатление, что нам сильно повезло, что операция сорвалась.

Не стану спорить, я не специалист, я говорю сугубо о своих впечатлениях и выводах: мы могли получить крупный международный скандал безо всякого торжества справедливости и неизбежного возмездия убийцам в результате.

Признаюсь, что я никогда не видел, чтобы журналисты на пресс-конференции так разговаривали с президентом.

Признаюсь, я никогда не видел, чтобы президент так разговаривал с журналистами.

Не знаю кого как, а меня такой принцип общения удручает.

Печально видеть, как бывший всеобщий любимец огрызается и отбивается от нападающих на него акул и шакалов пера. Еще печальнее осознавать, что во многом эти акулы и шакалы правы, на чью бы мельницу они не лили воду, но их претензии к власти и ее главному носителю реальны, а честно и убедительно ответить на неудобные вопросы он не может.

Я не готов выступать экспертом по всем поводам, как у нас сейчас модно, но по поводу энергетики могу сказать вполне компетентно – зима будет не очень приятной для нас. И проблемы будут. Дай бог проскочить «на тоненькую» и чтобы дедушка Мороз особенно не загостился. И, хотя президент прав по поводу солидарной ответственности частного бизнеса и государства в подготовке к отопительному сезону, нынешняя ситуация демонстрирует управленческую беспомощность власти. Боюсь, урок менеджмента может получиться весьма болезненным.

Я прекрасно понимаю, что меня никто не услышит, но хочу напомнить старую историю с Клинтоном и Левински. Суть скандала была не в минете Моники, исполненном прямо в Месте Мировой Силы, а во лжи президента народу Америки под присягой.

Лидер не должен врать своему народу. Если он Лидер, конечно. Или хочет им стать.

Еще раз повторю: я не испытываю неприязни к президенту. Я в моральной оппозиции к любой власти, но всегда готов поддержать любое её разумное начинание, если оно пойдет на пользу моей стране. Но я не готов из личных симпатий или антипатий не замечать ошибок или провозглашать их кознями врагов. За ошибки надо нести ответственность. С кознями врагов бороться своей честностью, эффективностью и открытостью. Это зачастую невозможно в политике, но к этому нужно стремиться.

Впрочем, я не политик и не готов давать советы тем, кто в эту субстанцию добровольно полез.

У меня от вчерашних событий неприятное послевкусие. Мне кажется, что имея врага у ворот, катастрофу в энергетике и управленческий кризис в анамнезе, не стоит изображать обиженного нехорошими дядями мальчика, и в таком тоне выяснять отношения с людьми, формирующими доход государства.

Война с олигархами – это красивая цель, но есть у меня сомнения, что ее можно выиграть такими методами и средствами.

Джерело: блог Яна Валетова

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