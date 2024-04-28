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На заводі «Камаз», який постачає вантажівки армії РФ, спалахнула пожежа (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На заводі «Камаз», який постачає вантажівки армії РФ, спалахнула пожежа (відео)
Пожежа на заводі «Камаз» у Татарстані
фото з соцмереж

Вогонь охопив основне виробництво корпорації «Камаз» у місті Набережні Челни

У неділю в російській Татарстані спалахнув складальний цех головного заводу корпорації «Камаз». Відео оприлюднили місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих джерел, пожежа почалася на заводі в місті Набережні Челни. Що спричинило загоряння – наразі невідомо.

Зазначимо, що корпорація «Камаз» – головний постачальник автомобільної техніки для ворожого війська. Компанія виробляє дизельні вантажні автомобілі, дизельні двигуни тощо. Основне виробництво розташоване в місті Набережні Челни. У 2022 році підприємство було внесен до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії через постачання російським окупантам машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560, які використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, що, за даними міноборони РФ, сьогодні чотири російські області відбивалися від атаки 17 дронів. Губернатор Калузької області заявив, що безпілотники впали в районі нафтобази в місті Людинове.

До слова, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Теги: пожежа росія завод

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