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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Кремль покладає всі надії на древні пророцтва?

glavcom.ua
Патріарху Кирилу не варто сподіватися на допомогу вищих сил
фото з відкритих джерел

Вигнання Московського патріархату з Києво-Печерської лаври сколихнуло росіян

У Росії почалася істерика і там недолугі кинулися до останнього аргументу: магічного мислення – «пророцтва старців».

Кремль покладає всі надії на древні пророцтва? фото 1

Ну що ж, можна насипати ще «пророцтв». Колись їхній «старець» Серафим Вирицький сказав таке:

«Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит».

Тобто Росію поділять, а від повної окупації Китаєм її залишків врятує НАТО.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай росія НАТО

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