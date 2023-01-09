Кремль покладає всі надії на древні пророцтва?

Вигнання Московського патріархату з Києво-Печерської лаври сколихнуло росіян

У Росії почалася істерика і там недолугі кинулися до останнього аргументу: магічного мислення – «пророцтва старців».

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Ну що ж, можна насипати ще «пророцтв». Колись їхній «старець» Серафим Вирицький сказав таке:

«Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит».

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Тобто Росію поділять, а від повної окупації Китаєм її залишків врятує НАТО.