У США за дивних обставин зник вантаж із радіоактивним матеріалом

У Нью-Джерсі зник радіоактивний вантаж

Вантаж, що містив радіоактивний матеріал з ізотопом германію, зник за невідомих обставин у США. Про це пише NDTV із посиланням на звіт Комісії з ядерного регулювання (NRC) країни.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті регулятора, онкологічний центр у місті Нажа в штаті Нью-Джерсі раніше у грудні відправив у контейнері на утилізацію радіоактивний вантаж із Германієм-68, проте до пункту призначення він не дійшов.

«Транспортний контейнер прибув до пункту призначення пошкодженим і порожнім. Ліцензіат (онкологічний центр, – «Главком») подав претензію вантажовідправнику. Якщо джерело не буде виявлено протягом 30 днів, то ліцензіат надасть повний письмовий звіт, включаючи основні причини та коригувальні дії», – зазначено у документі NRC.

У комісії зазначили, що нібито йдеться про незначну кількість матеріалу, що класифікується як джерело радіації нижче за третій рівень із п'яти за класифікацією МАГАТЕ, яку також використовує американська комісія.

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