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У США за дивних обставин зник вантаж із радіоактивним матеріалом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США за дивних обставин зник вантаж із радіоактивним матеріалом
У США зник вантаж з радіоактивним матеріалом ізотопом германію
фото із відкритих джерел

У Нью-Джерсі зник радіоактивний вантаж

Вантаж, що містив радіоактивний матеріал з ізотопом германію, зник за невідомих обставин у США. Про це пише NDTV із посиланням на звіт Комісії з ядерного регулювання (NRC) країни.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті регулятора, онкологічний центр у місті Нажа в штаті Нью-Джерсі раніше у грудні відправив у контейнері на утилізацію радіоактивний вантаж із Германієм-68, проте до пункту призначення він не дійшов.

«Транспортний контейнер прибув до пункту призначення пошкодженим і порожнім. Ліцензіат (онкологічний центр, – «Главком») подав претензію вантажовідправнику. Якщо джерело не буде виявлено протягом 30 днів, то ліцензіат надасть повний письмовий звіт, включаючи основні причини та коригувальні дії», – зазначено у документі NRC.

У комісії зазначили, що нібито йдеться про незначну кількість матеріалу, що класифікується як джерело радіації нижче за третій рівень із п'яти за класифікацією МАГАТЕ, яку також використовує американська комісія.

Раніше сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії. Міністерство охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд проводить розслідування після зникнення 323 флаконів із зразками вірусів із місцевої лабораторії.

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Теги: вантажівки радіація небезпека США МАГАТЕ

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