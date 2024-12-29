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Зеленський анонсував вагоме рішення США на підтримку України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський анонсував вагоме рішення США на підтримку України
За словами Зеленського, США готують важливе рішення на підтримку України
фото: Офіс президента України

Нова військова допомога від Вашингтона має підтримати стабілізаційну роботу на фронті

Завтра, 30 грудня, Сполучені Штати Америки оголосять про надання значних обсягів військової допомоги для українських захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України. І має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз: що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців», – зазначив глава держави.

За його словами, триває робота і для того, щоб інші партнери України зберігали підтримку на необхідному рівні.

«Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Канади Трюдо. Наступного року – головування Канади в G7, і важливо, щоб міжнародна співпраця заради захисту наших цінностей, життя наших народів точно посилювалась», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ЗМІ, наступний пакет оборонної допомоги від США для України, який має незабаром оголосити Вашингтон, буде на суму $1,25 млрд та міститиме боєприпаси й ракети для систем ППО. 

До слова, днями Зеленський заявляв, що США нарощують обсяги військової допомоги Україні. 

Також повідомлялося, що 24 грудня Україні від США надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що це перший транш із запланованих $20 млрд, які США готові виділити коштом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

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Теги: війна військова допомога Україна Володимир Зеленський США

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