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Темпи мобілізації в Україні збільшуватимуть? Міноборони дало відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Темпи мобілізації в Україні збільшуватимуть? Міноборони дало відповідь
Заступник міністра наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка
фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

«Все залежить від агресора та фронту»

Термін дії загальної мобілізації в Україні подовжили до листопада і чи будуть прискорювати її темпи, розповів заступник голови Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, повістки вручають чоловікам у віці від 18 до 60 років згідно зі встановленими планами. Павлюк підкреслив, що в міністерстві не готують посилення процесу, але в залежності від ситуації на фронті його можуть дещо переглянути.

Генерал зазначив, що «поки плани щодо мобілізації не змінювалися», при цьому все залежить від того, які виклики постануть перед нашої країною на тлі повномасштабної військової агресії РФ.

«Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації. Але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту», – підкреслив Павлюк.

Заступник міністра додав, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і «треба до цього готуватися та бути готовими».

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

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Теги: Міноборони мобілізація війна

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