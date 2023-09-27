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Умєров прокоментував можливі атаки РФ взимку на інфраструктуру України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров прокоментував можливі атаки РФ взимку на інфраструктуру України
Міністр оборони України Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Умєров підкреслив, що взимку Росія зосередить свої удари на енергетичній інфраструктурі України

Україна відповідатиме РФ на атаки по українській енергоінфраструктурі. Для цього важливо отримати більше зброї, зокрема багатофункціональних винищувачів. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив в ефірі телеканалу CNN.

Умєров підкреслив, що взимку Росія зосередить свої удари на енергетичній інфраструктурі України.

«Але ми будемо відповідати», – сказав Умєров.

Він додав, що сподівається на якомога швидше прибуття в Україну багатоцільових винищувачів, що допоможе ЗСУ досягнути прогресу в контрнаступі.

«Нам потрібно більше зброї, яка змінить хід подій. Я сподіваюся, що незабаром сюди прибудуть багатофункціональні винищувачі, і ми зробимо прогрес. Ця зброя необхідна нам для повернення контролю над територіями та здобуття переваги на полі бою», – зазначив Умєров.

Раніше повідомлялося, що наразі Росія може готуватися до атак на українську енергетичну систему взимку. Ймовірно, РФ буде застосовувати ракети, виготовлені цього року.

Керівник «Укренерго» заявив, що Україна має вдосталь електроенергії на зиму. Однак усе залежить від того, наскільки масованими будуть обстріли росіян, які можуть змінити ситуацію. 

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. 

«Укренерго» також пояснило, чому в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго. 

До слова, Зеленський анонсував посилення українських дій проти російських окупантів.

 

Теги: росія міністр зброя Україна Укренерго Рустем Умєров

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