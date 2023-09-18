«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів

Впродовж тижня вдалося знищити 56 гармат

Минулого тижня українська «Армія дронів» уразила рекордну кількість російських гармат, якими ворог намагається зупинити контрнаступ Сил оборони України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зазначається, що впродовж тижня українські воїни приділили окрему увагу гарматам росіян. Відтак, вдалося вдарити по 56 одиницях цього озброєння.

«Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори «Армії дронів» порушують плани окупантів», – наголосив Федоров.

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Також серед ураженої техніки 41 танк та 34 броньовані машини. На думку міністра, це неймовірні показники.

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