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Окупанти били КАБами по Новоєгорівці на Луганщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти били КАБами по Новоєгорівці на Луганщині
Противник активно застосовує авіацію
фото з відкритих джерел

Шість разів атакували росіяни поблизу Греківки

Російські війська минулої доби вдарили керованими авіабомбами по Новоєгорівці та Серебрянському лісу у Луганської області. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

За словами начальника обласної військової адміністрації Артема Лисогора, шість разів атакували росіяни поблизу Греківки. Також наші військові зупинили ворога в районі Невського. Противник активно застосовує авіацію. Зокрема учора керованими авіаційними бомбами він поцілив по Новоєгорівці та Серебрянському лісу. Невське, Куземівка, Макіївка та Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Невське й Куземівка – ще й з реактивної.

Як зазначає ОВА, до так званої «адміністрації Старобільського муніципального округу» загарбники мають намір запросити спеціалістів житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, фахівців по роботі з молоддю, зв’язках із громадськістю, внутрішньої політики тощо.

«Вимоги знижені максимально – готові взяти без досвіду роботи за спеціальністю та без вищої освіти. Достатньо свідоцтва про здобуття середньої профтехосвіти», – йдеться у повідомленні.

Також ОВА повідомила, що колаборанти радять місцевим мешканцям цьогоріч питання увімкнення мобільного зв’язку у Рубіжному не порушувати. «можливо, у 2025-му. Радять розвивати дротовий. Обіцянки продовжуються», – додали в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, Вранці 10 червня російська армія обстріляла Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Як зазначив Лисак, вранці 10 червня під ударом опинилися Нікополь та Мирівська громада, люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що на фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, 8 червня російські війська з дрона атакували машину медиків на Херсонщині, унаслідок чого постраждав водій. У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце. Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього вибухова травма та поранення ноги.

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Теги: росіяни військові обстріл війна Луганщина

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