F-16 для України. Стало відомо, де пройде перший етап навчання

Перший етап навчання охоплюватиме тренажери та реальні літаки – можливо, спочатку не F-16, а простіші

Україна готова відправити на навчання 20 військових, які вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу

Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться наземна базова підготовка українських військових на винищувачах F-16. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду.

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«Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках», – сказав чиновник.

За даними Foreign Policy, Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу.

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Тренування з курсу НАТО «Вступ до основ управління винищувачами» охоплюватиме тренажери та реальні літаки – можливо, спочатку не F-16, а простіші.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомивляв, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося.

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

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Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.