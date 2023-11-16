РФ повністю ізольована в ОБСЄ і намагається зірвати роботу

Росія зараз почувається «дуже некомфортно» в ОБСЄ

Росія перебуває в цілковитій дипломатичній ізоляції на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, тому намагається перешкоджати цій організації та підривати її ефективність. Про це заявив на пресконференції у Відні постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

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«Я не думаю, що ОБСЄ втрачає свою роль, і я не думаю, що вона вмирає. На мою думку, є дуже важливі організаційні питання, які вона повинна вирішити, щоб продовжувати функціонувати за призначенням. Але є одна держава-учасниця, Росія, яка перешкоджає роботі ОБСЄ», – прокоментував Карпентер запитання щодо ролі ОБСЄ.

Він указав, що Росія зараз почувається «дуже некомфортно» в ОБСЄ: «Вони повністю дипломатично ізольовані в Постійній раді. Жодна країна не захищає агресивну війну РФ проти України. Саме тому Росія намагається перешкоджати цій організації та підривати її ефективність».

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За словами дипломата, ОБСЄ переживає складні часи. Зокрема, через позицію Росії досі не узгоджено, яка країна головуватиме в організації у 2024 році, як і немає домовленості щодо керівних посад – генерального секретаря, директора БДІПЛ, Верховного комісара у справах національних меншин та Представника з питань свободи ЗМІ. Крім того, все ще немає домовленості про бюджет ОБСЄ на нинішній та наступний роки.

Водночас, зауважив Карпентер, що держави-однодумці, які становлять абсолютну більшість в ОБСЄ, «знаходять обхідні шляхи і не дозволяють Росії вбити цю організацію». «Я не думаю, що їй загрожує смерть. Насправді, я вважаю, що ОБСЄ досягає значних успіхів, які часто є непомітними для тих, хто не стежить за роботою організації на щоденній основі», – сказав він.

У цьому контексті американський посол нагадав про запровадження фінансованої донорами Програми підтримки України: «Я вважаю, те, що ОБСЄ зробила за останні півтора року, особливо після жорстокого вторгнення Росії в Україну, є досить визначним. Адже ми знайшли спосіб обійти правило консенсусу і підтримати Україну за допомогою новаторської донорської польової місії в самій Україні. І все це всупереч наполегливому спротиву Росії проводити будь-яку значущу роботу в Україні. Я думаю, що це важливо».

Також Карпентер нагадав, що країнам-однодумцям в ОБСЄ вдалося здолати блокування Росією щорічної Наради з людського виміру – вона відбулася як у минулому, так і в нинішньому року під егідою Головування ОБСЄ. Поруч із цим, завдяки використанню креативних інструментів, таких як «Московський механізм», який тричі застосували щодо нашої країни, «було пролито світло на звірства Росії в Україні». ОБСЄ також однією з перших міжнародних організацій зайнялася питанням депортації дітей з України на територію РФ.

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«Існує причина, чому Росія звинувачує організацію в тому, що її нібито захопили країни Заходу. Насправді, це не є ніяким захопленням. Це – країни-однодумці, які обурені цим незаконним, жорстоким вторгненням в Україну, що порушує Статут ООН, зібралися разом і закликають Росію до відповідальності. І ми будемо продовжувати це робити», – наголосив очільник американської місії в ОБСЄ.

Він повідомив, що під час засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є (30 листопада - 1 грудня) загарбницька війна Росії проти України буде одним з найважливіших пунктів порядку денного. «Тому ми з нетерпінням чекаємо на консультації з нашими союзниками і партнерами з цього важливого питання», – додав Карпентер.

За його словами, засідання Ради міністрів ОБСЄ також дає добру можливість для «консультацій з деякими нашими партнерами поза каналами НАТО і ЄС».

Окремо американський посол прокоментував питання можливої участі глави МЗС РФ Сергія Лаврова у зустрічі в Скоп’є. «Я думаю, що ніхто не зустрічатиме міністра закордонних справ Лаврова з розкритими обіймами на цій міністерській зустрічі. Росія вчинила жахливе вторгнення в Україну, вона обвинувачується в тортурах та атаках на цивільні об'єкти. Росія також зайняла дуже антагоністичну позицію стосовно ОБСЄ. Вони утримують у заручниках трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії. Вони конфіскували автомобілі організації. Вони затримують сплату внесків до організації. Тож ніхто не готовий вітати міністра закордонних справ Лаврова», – запевнив Карпентер.