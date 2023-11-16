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РФ повністю ізольована в ОБСЄ і намагається зірвати роботу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ повністю ізольована в ОБСЄ і намагається зірвати роботу
30 листопада відбудеться засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є
фото з відкритих джерел

Росія зараз почувається «дуже некомфортно» в ОБСЄ

Росія перебуває в цілковитій дипломатичній ізоляції на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, тому намагається перешкоджати цій організації та підривати її ефективність. Про це заявив на пресконференції у Відні постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

«Я не думаю, що ОБСЄ втрачає свою роль, і я не думаю, що вона вмирає. На мою думку, є дуже важливі організаційні питання, які вона повинна вирішити, щоб продовжувати функціонувати за призначенням. Але є одна держава-учасниця, Росія, яка перешкоджає роботі ОБСЄ», – прокоментував Карпентер запитання щодо ролі ОБСЄ.

Він указав, що Росія зараз почувається «дуже некомфортно» в ОБСЄ: «Вони повністю дипломатично ізольовані в Постійній раді. Жодна країна не захищає агресивну війну РФ проти України. Саме тому Росія намагається перешкоджати цій організації та підривати її ефективність».

За словами дипломата, ОБСЄ переживає складні часи. Зокрема, через позицію Росії досі не узгоджено, яка країна головуватиме в організації у 2024 році, як і немає домовленості щодо керівних посад – генерального секретаря, директора БДІПЛ, Верховного комісара у справах національних меншин та Представника з питань свободи ЗМІ. Крім того, все ще немає домовленості про бюджет ОБСЄ на нинішній та наступний роки.

Водночас, зауважив Карпентер, що держави-однодумці, які становлять абсолютну більшість в ОБСЄ, «знаходять обхідні шляхи і не дозволяють Росії вбити цю організацію». «Я не думаю, що їй загрожує смерть. Насправді, я вважаю, що ОБСЄ досягає значних успіхів, які часто є непомітними для тих, хто не стежить за роботою організації на щоденній основі», – сказав він.

У цьому контексті американський посол нагадав про запровадження фінансованої донорами Програми підтримки України: «Я вважаю, те, що ОБСЄ зробила за останні півтора року, особливо після жорстокого вторгнення Росії в Україну, є досить визначним. Адже ми знайшли спосіб обійти правило консенсусу і підтримати Україну за допомогою новаторської донорської польової місії в самій Україні. І все це всупереч наполегливому спротиву Росії проводити будь-яку значущу роботу в Україні. Я думаю, що це важливо».

Також Карпентер нагадав, що країнам-однодумцям в ОБСЄ вдалося здолати блокування Росією щорічної Наради з людського виміру – вона відбулася як у минулому, так і в нинішньому року під егідою Головування ОБСЄ. Поруч із цим, завдяки використанню креативних інструментів, таких як «Московський механізм», який тричі застосували щодо нашої країни, «було пролито світло на звірства Росії в Україні». ОБСЄ також однією з перших міжнародних організацій зайнялася питанням депортації дітей з України на територію РФ.

«Існує причина, чому Росія звинувачує організацію в тому, що її нібито захопили країни Заходу. Насправді, це не є ніяким захопленням. Це – країни-однодумці, які обурені цим незаконним, жорстоким вторгненням в Україну, що порушує Статут ООН, зібралися разом і закликають Росію до відповідальності. І ми будемо продовжувати це робити», – наголосив очільник американської місії в ОБСЄ.

Він повідомив, що під час засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є (30 листопада - 1 грудня) загарбницька війна Росії проти України буде одним з найважливіших пунктів порядку денного. «Тому ми з нетерпінням чекаємо на консультації з нашими союзниками і партнерами з цього важливого питання», – додав Карпентер.

За його словами, засідання Ради міністрів ОБСЄ також дає добру можливість для «консультацій з деякими нашими партнерами поза каналами НАТО і ЄС».

Окремо американський посол прокоментував питання можливої участі глави МЗС РФ Сергія Лаврова у зустрічі в Скоп’є. «Я думаю, що ніхто не зустрічатиме міністра закордонних справ Лаврова з розкритими обіймами на цій міністерській зустрічі. Росія вчинила жахливе вторгнення в Україну, вона обвинувачується в тортурах та атаках на цивільні об'єкти. Росія також зайняла дуже антагоністичну позицію стосовно ОБСЄ. Вони утримують у заручниках трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії. Вони конфіскували автомобілі організації. Вони затримують сплату внесків до організації. Тож ніхто не готовий вітати міністра закордонних справ Лаврова», – запевнив Карпентер.

Теги: війна росія ОБСЄ

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